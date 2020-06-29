29 июн 2020

Online-конференция «Коммерческая недвижимость в новой реальности»

Смотреть видеозапись

Весь мир переживает потрясения в экономике и необратимые изменения в ее ключевых сегментах. Всемирный банк прогнозирует сокращение ВВП России на 6%. С этими оценками соглашается и ЦБ РФ, спрогнозировавший, что во втором квартале темпы прироста ВВП станут отрицательными, а в целом по году снижения российской экономики составит 4-6%. Как в условиях всеобщего торможения ощущает себя рынок коммерческой недвижимости?

29 июня в онлайн-режиме во время круглого стола эксперты обсудят текущую рыночную ситуацию, дадут свою оценку последствиям пандемии для бизнеса и поделятся прогнозами на ближайшие периоды.

Тезисы к обсуждению:

  • Как чувствует себя рынок коммерческой недвижимости Татарстана после режима самоизоляции. Как этот период и требования Роспотребнадзора повлияли на рынок.
  • Что поможет рынку сохранить доходность в прогнозируемых пределах на 2020 год. Что для этого делают владельцы коммерческой недвижимости?
  • Как изменился спрос на коммерческую недвижимость: какие сегменты его теряют, какие остаются в пределах прогнозов.
  • Какие прогнозы по динамике рынка на вторую половину года? Что поможет поддержать рынок?
  • Ждать ли пересмотра инвестиционных стратегий для рынка коммерческой недвижимости? Как правильно сейчас выстроить инвестиционную стратегию для этого рынка?

Участие бесплатное. Регистрация обязательна.

Контакты

К участию приглашаются представители отраслевых компаний. Условия участия уточняйте по e-mail: pr@realnoevremya.ru

Календарь

Все мероприятия