Online-конференция «Коммерческая недвижимость в новой реальности»

Весь мир переживает потрясения в экономике и необратимые изменения в ее ключевых сегментах. Всемирный банк прогнозирует сокращение ВВП России на 6%. С этими оценками соглашается и ЦБ РФ, спрогнозировавший, что во втором квартале темпы прироста ВВП станут отрицательными, а в целом по году снижения российской экономики составит 4-6%. Как в условиях всеобщего торможения ощущает себя рынок коммерческой недвижимости?
29 июня в онлайн-режиме во время круглого стола эксперты обсудят текущую рыночную ситуацию, дадут свою оценку последствиям пандемии для бизнеса и поделятся прогнозами на ближайшие периоды.
Тезисы к обсуждению:
Участие бесплатное. Регистрация обязательна.
К участию приглашаются представители отраслевых компаний. Условия участия уточняйте по e-mail: pr@realnoevremya.ru
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