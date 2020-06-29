Online-конференция «Коммерческая недвижимость в новой реальности»

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Весь мир переживает потрясения в экономике и необратимые изменения в ее ключевых сегментах. Всемирный банк прогнозирует сокращение ВВП России на 6%. С этими оценками соглашается и ЦБ РФ, спрогнозировавший, что во втором квартале темпы прироста ВВП станут отрицательными, а в целом по году снижения российской экономики составит 4-6%. Как в условиях всеобщего торможения ощущает себя рынок коммерческой недвижимости?

29 июня в онлайн-режиме во время круглого стола эксперты обсудят текущую рыночную ситуацию, дадут свою оценку последствиям пандемии для бизнеса и поделятся прогнозами на ближайшие периоды.

Тезисы к обсуждению:

Как чувствует себя рынок коммерческой недвижимости Татарстана после режима самоизоляции. Как этот период и требования Роспотребнадзора повлияли на рынок.

Что поможет рынку сохранить доходность в прогнозируемых пределах на 2020 год. Что для этого делают владельцы коммерческой недвижимости?

Как изменился спрос на коммерческую недвижимость: какие сегменты его теряют, какие остаются в пределах прогнозов.

Какие прогнозы по динамике рынка на вторую половину года? Что поможет поддержать рынок?

Ждать ли пересмотра инвестиционных стратегий для рынка коммерческой недвижимости? Как правильно сейчас выстроить инвестиционную стратегию для этого рынка?

Участие бесплатное. Регистрация обязательна.

