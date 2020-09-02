ТАТАРСТАНСКИЙ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКИЙ ФОРУМ "НЕФТЬ. ГАЗ. НЕФТЕХИМИЯ"

27-я международная специализированная выставка НЕФТЬ, ГАЗ. НЕФТЕХИМИЯ.

ТАТАРСТАНСКИЙ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКИЙ ФОРУМ, включающий в себя выставку и деловую программу — эффективная площадка, объединяющая российский и зарубежный бизнес и науку и позволяющая специалистам нефтегазовой индустрии обмениваться идеями, получить свежую отраслевую информацию, ознакомиться с новыми разработками в действии и принять участие более чем в 10 профильных конференциях, круглых столах и семинарах.

ПОЧЕМУ СТОИТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ:

возможность представить свое оборудование и технологии потенциальным клиентам и провести большое количество прямых переговоров

эффективный инструмент увеличения объема продаж

результативный способ установления новых деловых отношений и поддержания существующих

участие в обсуждении важных отраслевых вопросов с представителями органов власти, отраслевыми министерствами и ведомствами, главными специалистами (технологами, механиками, энергетиками и техническими директорами) предприятий нефтегазохимической отрасли, российской и зарубежной науки.

обмен опытом с профессионалами отрасли и экспертами

Среди посетителей выставки — руководящий состав и ведущие специалисты промышленных предприятий нефтегазохимической отрасли; представители российской и зарубежной науки; отраслевых министерств и ведомств; делегации регионов России; Федеральных органов власти.

ПОЧЕМУ СТОИТ ПОСЕТИТЬ ВЫСТАВКУ:



возможность в короткие сроки ознакомиться с большим выбором современного оборудования для нефтегазовой сферы от ведущих производителей и поставщиков.

возможность в короткие сроки ознакомиться с большим выбором современного оборудования для нефтегазовой сферы от ведущих производителей и поставщиков. возможность выбрать оборудование, технологии и услуги для развития, модернизации и оптимизации вашего предприятия.

возможность найти бизнес-партнеров и сравнить условия сотрудничества с потенциальными поставщиками.

ТАТАРСТАНСКИЙ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКИЙ ФОРУМ - это одно из крупнейших международных мероприятий нефтегазовой отрасли России, отмечен знаками Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российского Союза выставок и ярмарок (РСВЯ), возможность узнать о тенденциях мировой нефтегазохимической отрасли, приняв участие в мероприятиях деловой программы.

Подробности на сайте организаторов.