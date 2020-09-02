ТАТАРСТАНСКИЙ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКИЙ ФОРУМ "НЕФТЬ. ГАЗ. НЕФТЕХИМИЯ"

27-я международная специализированная выставка НЕФТЬ, ГАЗ. НЕФТЕХИМИЯ.
ТАТАРСТАНСКИЙ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКИЙ ФОРУМ, включающий в себя выставку и деловую программу — эффективная площадка, объединяющая российский и зарубежный бизнес и науку и позволяющая специалистам нефтегазовой индустрии обмениваться идеями, получить свежую отраслевую информацию, ознакомиться с новыми разработками в действии и принять участие более чем в 10 профильных конференциях, круглых столах и семинарах.
ПОЧЕМУ СТОИТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ:
Среди посетителей выставки — руководящий состав и ведущие специалисты промышленных предприятий нефтегазохимической отрасли; представители российской и зарубежной науки; отраслевых министерств и ведомств; делегации регионов России; Федеральных органов власти.
ПОЧЕМУ СТОИТ ПОСЕТИТЬ ВЫСТАВКУ:
ТАТАРСТАНСКИЙ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКИЙ ФОРУМ - это одно из крупнейших международных мероприятий нефтегазовой отрасли России, отмечен знаками Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российского Союза выставок и ярмарок (РСВЯ), возможность узнать о тенденциях мировой нефтегазохимической отрасли, приняв участие в мероприятиях деловой программы.
Подробности на сайте организаторов.
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