22 июн 2020

МИКРОФАБРИКИ. КАЗАНЬ. ОНЛАЙН

Выставочная онлайн площадка товаров и услуг малого и среднего предпринимательства, место онлайн деловых коммуникаций и обучения.

ОРГАНИЗАТОР:

  • Мэрия города Казани
  • ОАО «Казанская ярмарка»

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

  • Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан
  • Уполномоченный при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей
  • Мэрия Казани
  • Союз «ТПП РТ»
  • Министерство экономики Республики Татарстан
  • Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан

Подробности на сайте организатора.

Контакты

Юсыпей Галина Александровна

ОАО Казанская ярмарка

    (843)202-29-24

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