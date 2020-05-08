Майские онлайн-квизы, посвященные 75-летию Победы

Затяжные выходные без возможности выйти на улицу — не повод забыть о командных играх и общении с друзьями. Ак Барс Банк и проект квиз «Клеверия» приглашают принять участие в майской серии командных онлайн-квизов. Всего запланировано 4 игры. Эта серия будет посвящена 75-летию Победы, поэтому в каждой игре будет блок тематических вопросов. От участников не потребуются глубоких исторических познаний и дополнительной подготовки: ответы на любые вопросы можно найти благодаря логике, умению работать в команде и хорошо развитой фантазии.

Первая игра начнется 8 мая в 19.00. За полчаса до начала все зарегистрированные участники получат ссылку на страницу с трансляцией и электронными бланками для ответов. Онлайн-квиз — это развлекательная игра с ведущим, которая проходит в прямой трансляции. Игра состоит из 6 туров, в каждом туре 6 увлекательных вопросов. Вопросы на логику, с картинками и музыкой. Ведущий зачитывает вопросы и показывает их на экране. Самый ответственный в команде записывает ответы в бланк и отправляет его в конце каждого тура. Игровое жюри сразу проверяет ответы. Таблица с результатами оценки будет обновляться в режиме реального времени. Для веселого вечера понадобится лишь гаджет, быстрое подключение к интернету для трансляции и отличная компания.

Кроме того, во время игры будет объявлен конкурс на лучшую фотографию в Инстаграме. Участники должны разместить фотографию процесса игры у себя на странице и отметить хештегом #аббклеверия. Авторы трёх лучших фотографий, по мнению жюри, получат мобильное зарядное устройство в подарок. А также в конце игры организаторы подарят призы двум командам, выбранным случайным образом.

Игра бесплатная, но необходима регистрация. Узнать подробности об онлайн-квизе от Ак Барс Банка и Клеверии и записаться на игру можно на сайте.