Онлайн-конференция «Краш-тест: кризис в автомобильной сфере»

Для представителей автомобильного дела пройдёт видеоурок по адаптации бизнеса к новым экономическим условиям. Онлайн-трансляция в рамках бесплатного курса для предпринимателей республики «Фабрика PRO: Антикризис».
Курс запущен Министерством экономики Татарстана совместно с Фондом поддержки предпринимательства, проектом «Фабрика предпринимательства» и центром «Мой бизнес» по поручению Президента республики Рустама Минниханова.
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