30 апр 2020

Онлайн-конференция «Краш-тест: кризис в автомобильной сфере»

Онлайн-конференция «Краш-тест: кризис в автомобильной сфере»

Для представителей автомобильного дела пройдёт видеоурок по адаптации бизнеса к новым экономическим условиям. Онлайн-трансляция в рамках бесплатного курса для предпринимателей республики «Фабрика PRO: Антикризис».

Курс запущен Министерством экономики Татарстана совместно с Фондом поддержки предпринимательства, проектом «Фабрика предпринимательства» и центром «Мой бизнес» по поручению Президента республики Рустама Минниханова.

Темы:

  • Как меняется рынок автоуслуг в период кризиса?
  • Какие новые услуги и сервисы возникают на авторынке в новых реалиях?
  • Какие бизнес-модели оказались более устойчивы к кризису?
  • Что будет с автоотраслью, когда кризис кончится?
  • Как преодолеть кризис: возможности для автобизнеса в 2020 году.

Спикеры:

  • Абдулнасыров Руслан Мавлетдинович — собственник федеральной сети автосалонов «Автосеть.РФ»;
  • Шубин Сергей Андреевич — предприниматель, совладелец сети автосервисов «АвтоЛига»;
  • Булатов Айдар Нафисович — председатель Совета Директоров группы компаний «Bulatov Group», основатель проекта «Фабрика Предпринимательства», доктор экономических наук;
  • Филиппов Денис Юрьевич — основатель и совладелец сети магазинов «Rimzona».

Регистрация обязательна

Календарь

Все мероприятия