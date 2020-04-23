23 апр 2020

Бесплатная онлайн-конференция «Маркетплейс: как заработать в кризис?»

Бесплатная онлайн-конференция «Маркетплейс: как заработать в кризис?»

23 апреля в 15.00 эксперты и предприниматели ответят на ваши вопросы и расскажут о своем видении ситуации.

Участие бесплатное. Регистрация по ссылке.

Руководители интернет-магазина Wildberries расскажут, как начать сотрудничество и продавать товары онлайн на международной площадке.

Темы:

  • как построить бизнес на «Wildberries»;
  • маркетинг на маркетплейсах;
  • аналитика на маркетплейсах;
  • удачные и неудачные кейсы на платформе.

Спикеры:

  • Татьяна Бакальчук — основатель и генеральный директор компании «Wildberries»
  • Дмитрий Лазарев — руководитель онлайн-проектов Центра экспертизы электронной коммерции «Wildberries»
  • Айдар Булатов — председатель Совета Директоров группы компаний «Bulatov Group», основатель проекта «Фабрика Предпринимательства», доктор экономических наук.

Участие бесплатное. Регистрация по ссылке.

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