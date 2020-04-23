Бесплатная онлайн-конференция «Маркетплейс: как заработать в кризис?»

23 апреля в 15.00 эксперты и предприниматели ответят на ваши вопросы и расскажут о своем видении ситуации.



Участие бесплатное. Регистрация по ссылке.

Руководители интернет-магазина Wildberries расскажут, как начать сотрудничество и продавать товары онлайн на международной площадке.



Темы:

как построить бизнес на «Wildberries»;

маркетинг на маркетплейсах;

аналитика на маркетплейсах;

удачные и неудачные кейсы на платформе.

Спикеры:

Татьяна Бакальчук — основатель и генеральный директор компании «Wildberries»

Дмитрий Лазарев — руководитель онлайн-проектов Центра экспертизы электронной коммерции «Wildberries»

Айдар Булатов — председатель Совета Директоров группы компаний «Bulatov Group», основатель проекта «Фабрика Предпринимательства», доктор экономических наук.

Участие бесплатное. Регистрация по ссылке.