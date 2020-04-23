Бесплатная онлайн-конференция «Маркетплейс: как заработать в кризис?»

23 апреля в 15.00 эксперты и предприниматели ответят на ваши вопросы и расскажут о своем видении ситуации.
Участие бесплатное. Регистрация по ссылке.
Руководители интернет-магазина Wildberries расскажут, как начать сотрудничество и продавать товары онлайн на международной площадке.
Темы:
Спикеры:
Участие бесплатное. Регистрация по ссылке.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.