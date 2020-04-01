Прямой эфир: Айрат Хайруллин: как оформить онлайн-разрешение на передвижение, сколько действует пропуск

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В 14:00 начнется трансляция, на которой министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Айрат Хайруллин ответит на все вопросы касательно выдачи СМС-пропусков в Татарстане.

Напомним, в ночь на 1 апреля заработала новая система выдачи пропусков, для активации нужно отправить сообщение на номер 2590.