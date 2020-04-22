22 апр 2020

III РОССИЙСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ САММИТ

22-23 апреля в Москве пройдет III Российский энергетический саммит «Энергоснабжение и цифровизация» — специализированная площадка для ключевых игроков энергетической отрасли.

В рамках Саммита пройдут Конгрессы по стратегическим вопросам отрасли, технические и тематические сессии о самых актуальных технологиях, разобраны практические примеры внедрения энергоэффективного оборудования и цифровых решений, другие важные вопросы энергетики России.

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