Конференция «базовые стратегии 2020»: планируем будущее своего бизнеса

Компания Точка Роста проводит в Казани бизнес-конференцию БАЗОВЫЕ СТРАТЕГИИ 2020!

Кто будет говорить?

Спикером выступит эксперт № 1 по стратегическому планированию и экономическим сценариям Сергей Макшанов. В его портфолио — консультации и разработки стратегий для компаний Coca-Cola, Сбербанк, Nestle, Nespresso, SPLAT, Интер РАО и М.Видео.

О чем будут говорить?

Что произойдет в мире в следующие 5, 10, 20 лет и как это повлияет на бизнес в стране, регионе и отдельные компании. К каким трендам пора готовиться уже сейчас, чтобы не упустить момент и заработать на них в будущем. Какие стратегии срабатывают у лидеров рынка при столкновении с главными болями бизнеса:

достигли потолка: некуда расти в регионе/стране, монополизация или сжатие рынка

поиск контраста: вокруг много похожих компаний, «таких как мы», как выделиться?

снижение роста: не падаем, но рост уже не тот

нет людей: не найти новых, старые не развиваются или уходят

Базовые стратегии 2020 - это прикладная и одновременно сложная история. Придется максимально включиться и много думать, анализировать. Лучше идти командой, чтобы быть в одном информационном поле и сразу «примерить» рекомендации на себя и конкретно вашу компанию.

Лидеры рынка ежегодно посещают «Базовые стратегии», чтобы в числе первых узнавать о передовых практиках и возможностях для роста бизнеса.

Присоединяйтесь!

Организаторы насколько уверены, что конференция будет полезна участникам, что гарантирует возврат денежных средств, если кто-то из них решит уйти после обеда.

Бронируйте лучшие места и приобретайте билеты со скидкой до 12 марта! Регистрация для участия в мероприятии. По промокоду RB2020 дополнительная скидка 10%.

Место проведения: Отель Мираж Казань