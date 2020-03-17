17 марта в Москве пройдет международный форум по цифровизации ритейла.
Цифровизация ритейла — конкурентное поле не только для гигантов отрасли, где побеждает компания, умеющая быстро реагировать на изменения. Но успевают ли за этими изменениями сами компании, потребители и государство? Какие нововведения требуются для цифровизации индустрии розничной торговли? Ответы на эти вопросы вы получите на форуме Digital Retail 2020.
В рамках программы форума состоится пленарное заседание, 4 панельных сессии и питчинг. Среди основных тем заявлены:
Спикерами и партнерами форума выступят ключевые компании отрасли и ведущие мировые бренды.
Программа мероприятия доступна на сайте.
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