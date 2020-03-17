Digital Retail 2020

17 марта в Москве пройдет международный форум по цифровизации ритейла.

Цифровизация ритейла — конкурентное поле не только для гигантов отрасли, где побеждает компания, умеющая быстро реагировать на изменения. Но успевают ли за этими изменениями сами компании, потребители и государство? Какие нововведения требуются для цифровизации индустрии розничной торговли? Ответы на эти вопросы вы получите на форуме Digital Retail 2020.

В рамках программы форума состоится пленарное заседание, 4 панельных сессии и питчинг. Среди основных тем заявлены:

Цифровая трансформация ритейла

E-commerce в ритейле

Big Data в ритейле

Цифровые решения в логистике

Цифровой маркетинг для ритейла

Питч-сессия: презентация цифровых решений для розничной торговли

Спикерами и партнерами форума выступят ключевые компании отрасли и ведущие мировые бренды.

Программа мероприятия доступна на сайте.