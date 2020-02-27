Питч-сессия InvestME в Казани

27 февраля в Агентстве Инвестиционного Развития Республики Татарстан состоится питч-сессия InvestME — это сообщество частных инвесторов и основателей бизнеса, объеденных для реализации перспективных проектов и идей. Задачей мероприятия является содействие инвесторам в поиске лучшего кандидата для вложений, проектам предоставляется возможность рассказать о своем продукте, получив обратную связь экспертов.

Темы для обсуждения:

Какие трендовые проекты будут делать Х в 2020?

Как защитить свои инвестиции? Юридическое оформление инвестиционных сделок

Что важнее в проекте: Product Market Fit или команда?

Партнерами мероприятия являются: Агенство Инвестиционного Развития РТ; Astron — является самым крупным в Европе производителем зданий и сооружений из стали, используемых для промышленности, торговли, предпринимательства, спорта и отдыха; Altergate.sg — Сингапурский инвестиционный фонд, основным фокусом которого являются прямые инвестиции в венчурные проекты на ранних стадиях и управление капиталом на глобальных финансовых рынках в интересах частных лиц.



Подробнее с программой и билетами можно ознакомиться тут.