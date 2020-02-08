Всероссийский Форум "Модель идентичности города. Преемственность. Устойчивость. Развитие"

8 февраля — второй день Форума. В программе обсуждение практик социально-культурного программирования отдельных территорий или объектов, научных подходов к исследованию и определению этого понятия. В рамках этого дня планируется рассмотреть культурологические и антропологические подходы к задаче: подходы к исследованию этих социокультурных явлений и методики включения их пространство градостроительного проектирования.
Специалисты обсудят, что на данный момент понимается под понятием «нематериальное городское наследие», как это связано с другими проблемами городского развития, как это касается исторических и молодых городов. Участники рассмотрят, как идентичность современного города может проявляться в промышленном наследии городов, в устных историях горожан о любимых местах города и сложившихся укладах жизни, в различных типах самоорганизации жителей в городских проектах.
В рамках форума запланирована публичная программа. 8 февраля с 19:00 до 22:00 в Центре современной культуры «Смена» состоятся три публичные лекции экспертов Форума. На публичные лекции регистрация не требуется.
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