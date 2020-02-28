«Маркетинг #реальноговремени» - конференция о трендах во внешних коммуникациях и digital

28 февраля в Казани состоится конференция «Маркетинг #реальноговремени. Тренды для брендов: как прокачать бизнес в мире digital».

Лучшие спикеры-практики в области digital-маркетинга и PR расскажут о трендах, действенных каналах и инструментах продвижения, приведут кейсы с реальными цифрами эффективности.

Программа дополняется и будет опубликована 5 февраля.



Стоимость билета — 3 999 руб.

Место проведения: КРК «Пирамида», г. Казань.

Бронь билетов осуществляется по заявкам на почту pr@realnoevremya.ru.

Никита Трещев, Руководитель департамента социальных медиа Билайн Тема: «Бренды в соцмедиа 2020: что можно, а что нельзя». Никита Трещев— руководитель департамента соцмедиа в Билайн, одной из немногих крупных компаний на российском рынке с полноценной инхаус-командой соцмедиа. До этого был совладельцем агентства «Апрель», среди клиентов — Альфа-Банк, Сбербанк, Леруа Мерлен, Reebok, Coty, Сочи Автодром. В 2019 году у Билайна было несколько знаковых кейсов, которые получили профессиональные премии — например, продуктовые игры в Stories, в течение трех месяцев регулярно выходившие в аккаунте.

Валерия Титова, директор по развитию бизнеса Коммуникационной группы «Премиком» Тема: «Как внедрить SMM в общую стратегию привлечения клиентов в крупном b2b: долой “метрики тщеславия”». У Валерии 12 лет опыта в PR и маркетинге российских и глобальных ИТ-брендов от ассистента до директора по развитию. Валерия отвечает за привлечение клиентов и стратегическое развитие сервисов в коммуникационной группе «Премиком», объединяющей b2b- и b2c-практики агентств 2L и SmartComm и предоставляющей полный цикл маркетинговых услуг для технологических брендов с 2002 года. Среди клиентов – крупнейшие глобальные и российские компании Gemalto, Qualcomm, Seagate, Alibaba, Aspentech, Philips, АТОЛ, Eaton, TrendMicro, McAfee (Intel Security). Лектор PR-интенсивов Сколково, специалист по направлению Account Based Marketing, автор статей по кибербезопасности для Kaspersky.

Евгения Лампадова, основатель и генеральный директор коммуникационного агентства Тема: «Тренды PR в 2020». В январе 2016 года основала коммуникационное агентство "ЛАМПА". До этого занималась связями с общественностью в компании «Юнимилк» (позже «Danone -Юнимилк»). Перезапускала PR-отдел в НПФ «Благосостояние» (РЖД). Создала с нуля департамент внутренних и внешних корпоративных коммуникаций в «АПК-холдинг». Занималась PR-поддержкой Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Была PR-директором онлайн-школы английского Skyeng. Последнее место корпоративной работы — ритейлер Wikimart. Эксперт в области брендинга и кризисных коммуникаций. Специализируется на построении и запуске брендов (Retail, IT, FMCG) и PR-сопровождении GP-проектов. Автор курсов в РУДН «Антикризисные коммуникации» и «Управление коммуникационными проектами», преподаватель школы коммуникаций MACS. Образование: МГИМО (магистр) и АлтГУ (журналистика).