28
фев 2020
«Маркетинг #реальноговремени» - конференция о трендах во внешних коммуникациях и digital
28 февраля в Казани состоится конференция «Маркетинг #реальноговремени. Тренды для брендов: как прокачать бизнес в мире digital».
Лучшие спикеры-практики в области digital-маркетинга и PR расскажут о трендах, действенных каналах и инструментах продвижения, приведут кейсы с реальными цифрами эффективности.
О чем будем говорить:
- SMM уже не тот. О том, как изменилась индустрия, но это мало кто заметил;
- Продвижение в социальных сетях: Instagram Stories, Tik Tok и другие новые форматы;
- Тренды и новые инструменты PR в 2020;
- SMM для крупного B2B: долой «метрики тщеславия».
Кому это будет полезно:
- PR-директорам и PR-специалистам самого разного уровня;
- Маркетологам и руководителям отделов маркетинга;
- Топ-менеджерам и собственникам бизнеса;
- Digital-специалистам;
- Представителям рекламных, креативных, маркетинговых и event-агентств;
- Специалистам по работе с личным брендом;
- Профессиональным консультантам.
Как это будет проходить:
- 8 часов практики: информация о трендах и кейсы от тех, кто не только управляет digital-маркетингом, но и устанавливает его правила;
- 7 известных и авторитетных спикеров-практиков — собственников лучших контент и digital-агентств, руководителей крупнейших цифровых сервисов и проектов;
- ответы экспертов на бизнес-вопросы участников, компетентные консультации для специалистов по маркетингу, PR, digital и SMM.
Программа дополняется и будет опубликована 5 февраля.
Стоимость билета — 3 999 руб.
Место проведения: КРК «Пирамида», г. Казань.
Бронь билетов осуществляется по заявкам на почту pr@realnoevremya.ru.
Эксперты
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Никита Трещев, Руководитель департамента социальных медиа Билайн
Тема: «Бренды в соцмедиа 2020: что можно, а что нельзя».
Никита Трещев— руководитель департамента соцмедиа в Билайн, одной из немногих крупных компаний на российском рынке с полноценной инхаус-командой соцмедиа. До этого был совладельцем агентства «Апрель», среди клиентов — Альфа-Банк, Сбербанк, Леруа Мерлен, Reebok, Coty, Сочи Автодром. В 2019 году у Билайна было несколько знаковых кейсов, которые получили профессиональные премии — например, продуктовые игры в Stories, в течение трех месяцев регулярно выходившие в аккаунте.
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Валерия Титова, директор по развитию бизнеса Коммуникационной группы «Премиком»
Тема: «Как внедрить SMM в общую стратегию привлечения клиентов в крупном b2b: долой “метрики тщеславия”».
У Валерии 12 лет опыта в PR и маркетинге российских и глобальных ИТ-брендов от ассистента до директора по развитию.
Валерия отвечает за привлечение клиентов и стратегическое развитие сервисов в коммуникационной группе «Премиком», объединяющей b2b- и b2c-практики агентств 2L и SmartComm и предоставляющей полный цикл маркетинговых услуг для технологических брендов с 2002 года. Среди клиентов – крупнейшие глобальные и российские компании Gemalto, Qualcomm, Seagate, Alibaba, Aspentech, Philips, АТОЛ, Eaton, TrendMicro, McAfee (Intel Security).
Лектор PR-интенсивов Сколково, специалист по направлению Account Based Marketing, автор статей по кибербезопасности для Kaspersky.
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Евгения Лампадова, основатель и генеральный директор коммуникационного агентства
Тема: «Тренды PR в 2020».
В январе 2016 года основала коммуникационное агентство "ЛАМПА". До этого занималась связями с общественностью в компании «Юнимилк» (позже «Danone -Юнимилк»). Перезапускала PR-отдел в НПФ «Благосостояние» (РЖД). Создала с нуля департамент внутренних и внешних корпоративных коммуникаций в «АПК-холдинг». Занималась PR-поддержкой Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Была PR-директором онлайн-школы английского Skyeng. Последнее место корпоративной работы — ритейлер Wikimart.
Эксперт в области брендинга и кризисных коммуникаций. Специализируется на построении и запуске брендов (Retail, IT, FMCG) и PR-сопровождении GP-проектов.
Автор курсов в РУДН «Антикризисные коммуникации» и «Управление коммуникационными проектами», преподаватель школы коммуникаций MACS.
Образование: МГИМО (магистр) и АлтГУ (журналистика).
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Арсений Ашомко, Co-founder «Спасибо, очень интересно».
Тема: «SMM уже не тот. О том, как изменилась индустрия, но это мало кто заметил».
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