V Международная конференция РЫБА

В Москве 30-31 января 2020 года пройдет V Международная конференция «Рыба 2020. Технологии рыбопереработки и аквакультуры»

Организаторы приглашают к участию специалистов, занимающихся аквакультурой, производством кормов и оборудования для выращивания рыбы, ветеринаров, селекционеров, а также переработчиков и логистов.



За 4 года проведения в конференции «Рыба» приняли участие более 500 экспертов отрасли, ученых и специалистов из международных компаний.

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОРГАНИЗАТОРОВ

Цель конференции — обсуждение состояния, практических достижений и проблем отечественного товарного рыбоводства, выработка рекомендаций по развитию рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации.

Закон об аквакультуре был принят в 2016 году. Пришло время подвести промежуточные итоги нового этапа развития российского товарного рыбоводства после его принятия.

В деловой программе конференции будут отражены темы:



Внутренний рынок рыбной продукции. Текущая ситуация и прогнозы

Законодательное обеспечение развития аквакультуры: лёд тронулся?

Государственная поддержка фермерских хозяйств

Рыба в рамках технических регламентов: актуальные изменения

Практические правовые аспекты ведения аквакультурного бизнеса.

Аквакультурный бизнес в российских реалиях: формула успеха

Прогрессивные технологии аквакультуры

Переработка продукции аквакультуры, сбыт и логистика

Международный опыт развития аквакультуры

Посадочный материал и вопросы селекции, здоровье рыб и качество продукции аквакультуры

Подробнее: sfm.events/ryba-2020