30 янв 2020

V Международная конференция РЫБА

V Международная конференция РЫБА

В Москве 30-31 января 2020 года пройдет V Международная конференция «Рыба 2020. Технологии рыбопереработки и аквакультуры»

Организаторы приглашают к участию специалистов, занимающихся аквакультурой, производством кормов и оборудования для выращивания рыбы, ветеринаров, селекционеров, а также переработчиков и логистов.

За 4 года проведения в конференции «Рыба» приняли участие более 500 экспертов отрасли, ученых и специалистов из международных компаний.

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОРГАНИЗАТОРОВ

Цель конференции — обсуждение состояния, практических достижений и проблем отечественного товарного рыбоводства, выработка рекомендаций по развитию рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации.

Закон об аквакультуре был принят в 2016 году. Пришло время подвести промежуточные итоги нового этапа развития российского товарного рыбоводства после его принятия.

В деловой программе конференции будут отражены темы:

  • Внутренний рынок рыбной продукции. Текущая ситуация и прогнозы
  • Законодательное обеспечение развития аквакультуры: лёд тронулся?
  • Государственная поддержка фермерских хозяйств
  • Рыба в рамках технических регламентов: актуальные изменения
  • Практические правовые аспекты ведения аквакультурного бизнеса.
  • Аквакультурный бизнес в российских реалиях: формула успеха
  • Прогрессивные технологии аквакультуры
  • Переработка продукции аквакультуры, сбыт и логистика
  • Международный опыт развития аквакультуры
  • Посадочный материал и вопросы селекции, здоровье рыб и качество продукции аквакультуры

Подробнее: sfm.events/ryba-2020

Контакты

sfm.events/ryba-2020

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