В Москве 30-31 января 2020 года пройдет V Международная конференция «Рыба 2020. Технологии рыбопереработки и аквакультуры»
Организаторы приглашают к участию специалистов, занимающихся аквакультурой, производством кормов и оборудования для выращивания рыбы, ветеринаров, селекционеров, а также переработчиков и логистов.
За 4 года проведения в конференции «Рыба» приняли участие более 500 экспертов отрасли, ученых и специалистов из международных компаний.
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОРГАНИЗАТОРОВ
Цель конференции — обсуждение состояния, практических достижений и проблем отечественного товарного рыбоводства, выработка рекомендаций по развитию рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации.
Закон об аквакультуре был принят в 2016 году. Пришло время подвести промежуточные итоги нового этапа развития российского товарного рыбоводства после его принятия.
В деловой программе конференции будут отражены темы:
Подробнее: sfm.events/ryba-2020
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