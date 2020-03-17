Татарстанский международный форум по энергоресурсоэффективности и экологии 2020

Татарстанский международный форум по энергоресурсоэффективности и экологии выступает авторитетной профессиональной платформой для конструктивного диалога, обмена передовым опытом, презентации новых идей, перспективных технологий и проектов в области энергоресурсоэффективности, внедрения инновационных технологий, привлечения целевых инвестиций.

Для участников и гостей Форума ежегодно предлагается актуальная деловая программа, панельные дискуссии, круглые столы, конференции, бизнес-встречи, насыщенные содержательными дискуссиями, которые способствуют продвижению перспективных идей и инициатив в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В фокусе дискуссий — обсуждение текущего состояния и перспектив устойчивого развития, поиск оптимальных путей решения насущных проблем и использование открывающихся возможностей путем внедрения прогрессивных решений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Форум проходит при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации, Российского союза промышленников и предпринимателей. Председателем Организационного комитета Татарстанского международного форума по энергоресурсоэффективности является Алексей Валерьевич Песошин, Премьер-министр Республики Татарстан.