XVI форум-выставка «Госзаказ — за честные закупки»

С 25 по 27 марта 2020 года в конгрессно-выставочном центре «Патриот» (Московская область) пройдет XVI форум-выставка «Госзаказ — за честные закупки». Это ежегодное деловое мероприятие федерального уровня в сфере государственных, муниципальных и корпоративных закупок.

В 2020 году в рабочую повестку форума будут включены две магистральные темы. Первая — обсуждение дальнейшего развития контрактной системы, реформирование которой направлено на эффективную реализацию 12 национальных проектов. Вторая — использование возможности предприятий оборонного комплекса по наращиванию выпуска гражданской продукции.

Ядро целевой аудитории Форума составляют распорядители бюджетных и корпоративных средств, а также заказчики всех уровней. «Таким образом, предприятия смогут показать свою продукцию непосредственно тем участникам, в руках которых находится процесс распределения средств, выделенных на реализацию национальных проектов, — это ни много ни мало 25,7 трлн руб.», — отмечается на сайте форума.

