XX Международный форум «Экология большого города 2020»

С 18 по 20 марта пройдет XX Международный форум «Экология большого города 2020», крупнейшее на Северо-Западе мероприятие в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, природоохранного оборудования, технологий и услуг, совместно с конференцией «ЖКХ России», что «позволяет консолидировать усилия по созданию благоприятной для жизни городской среды».

Цель форума — продвижение и внедрение в России инновационного природоохранного оборудования и технологий, которые способствуют: cохранению природных ресурсов, укреплению экологической безопасности, улучшению качества жизни населения в крупных городах.



Участники — крупнейшие компании отрасли, авторитетные эксперты рынка, представители органов власти и профильных объединений.

