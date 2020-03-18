С 18 по 20 марта пройдет XX Международный форум «Экология большого города 2020», крупнейшее на Северо-Западе мероприятие в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, природоохранного оборудования, технологий и услуг, совместно с конференцией «ЖКХ России», что «позволяет консолидировать усилия по созданию благоприятной для жизни городской среды».
Цель форума — продвижение и внедрение в России инновационного природоохранного оборудования и технологий, которые способствуют: cохранению природных ресурсов, укреплению экологической безопасности, улучшению качества жизни населения в крупных городах.
Участники — крупнейшие компании отрасли, авторитетные эксперты рынка, представители органов власти и профильных объединений.
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