Санкт-Петербургский Международный форум труда

28 февраля откроется Санкт-Петербургский Международный форум труда, он должен стать крупнейшей в стране площадкой для обсуждения вопросов, связанных с развитием человеческого капитала, и содействовать созданию комплексной Стратегии развития человеческого капитала РФ, основанной на передовых научных исследованиях и лучших мировых практиках.



Ожидается, что в форуме примут участие глава Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, которые обсудят, как экономика роста требует от государственных и бизнес проектов выработки согласованной политики развития человеческого капитала, ее увязки с политикой экономического роста.



Форум — крупнейшее в России мероприятие в сфере труда и развития человеческого капитала для специалистов по управлению персоналом, представителей законодательной и исполнительной власти, экспертов и учёных.

В повестке Форума — обсуждение актуальных вопросов реализации национальных проектов, повышения производительности труда, профессиональной переподготовки и повышения квалификации, профориентации молодежи, миграционной политики, интеграции в рынок труда людей с инвалидностью и социальной занятости, а также обмен лучшими HR-практиками: семинары, круглые столы, воркшопы, деловые игры, HR-баттлы и кейс-марафон.

Организатор:

Правительство Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургский государственный университет

Межпарламентская ассамблея государств-участников СНГ при поддержке Министерства труда и социальной защиты России и Федеральной Службы по труду и занятости

При поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

Мероприятие включено в Единый календарь событий Санкт-Петербурга, который формирует Комитет по развитию туризма Правительства города.