14 фев 2020

Форум «Зерно России — 2020»

14 февраля, в Краснодаре откроется IV сельскохозяйственный форум «Зерно России — 2020» — отраслевое мероприятие, посвященное развитию и проблемам зернового рынка страны.

Основной темой станут обзор российского зернового рынка, подведение итогов, прогнозы производства и динамики цен, вопросы экспорта зерна, биржевой торговли, новых технологий в аграрном секторе и другие.

Аудитория форума весьма представительна: это агрохолдинги, агрофирмы, КФХ, производители и поставщики сельхозтехники, семян, СЗР и оборудования, элеваторы, портовые элеваторы, хлебозаводы, представители Министерства сельского хозяйства и АККОР, страховых компаний и банков, брокеры, трейдеры, экспортеры зерна и другие.

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