Российский инвестиционный форум – 2020

С 12 по 14 февраля в главном медиацентре Сочи пройдет Российский инвестиционный форум, традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России, при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
В 2019 году мероприятия Российского инвестиционного форума посетили более 8 000 участников из 65 стран мира. На форуме были представлены 84 субъекта Российской Федерации, из них 79 — на уровне глав.
В день открытия РИФ в Сочи откроется и форум «Здоровое общество — 2020», посвященный росту продолжительности жизни от 80 и больше лет.
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