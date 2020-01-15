XI Гайдаровский форум

Традиционно в начале года в Москве, в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, собираются известные ученые, представители органов власти, общественные и политические деятели, бизнесмены из разных стран. Это крупнейший международный экспертный форум, проходящий на территории РАНХиГС начиная с 2010 года.

Гайдаровский форум ежегодно объединяет тех, кто своими передовыми достижениями оказывает влияние на социально-экономическое развитие регионов и государств.

В российских СМИ за Гайдаровским форумом прочно закрепилась репутация «российского Давоса». Для гостей из-за рубежа Форум выступает важным источником информации о главных тенденциях социально-экономического и политического развития, состоянии бизнес-среды и инвестиционного климата России. Для отечественных экспертов участие в нем позволяет определить перспективы дальнейшего экономического роста и интеграции России в мировую экономику.

Главной темой XI Гайдаровского форума в 2020 году станет экономический рост и положение России в глобальном рынке, отдельно эксперты обсудят социально-экономическую политику России. Известно также, что в качестве экспертов на нем выступят руководители зарубежных вузов.

На площадке РАНХиГС, где состоится Гайдаровский форум, примут руководителей нескольких иностранных вузов. Среди них — основатель, председатель и исполнительный директор инновационного университета Minerva project Бен Нельсон, ректор Университета Нархоз Эндрю Вахтель и президент Университета Париж 1 Пантеон-Сорбонна Джорджес Хаддад.



