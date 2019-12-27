Лекторий по теме "Устойчивы ли российские мегаполисы сегодня?"

27 декабря в «Точке кипения» пройдет лекторий, посвященный теме устойчивого развития российских мегаполисов.
С докладами выступят: Полина Ермолаева, к.социол.н., доцент кафедры социологии Казанского федерального университета. Юлия,Ермолаева м.н.с. Казанского федерального университета, н.с. ФНИСЦ РАН.
Слушателей лекции ожидает презентация результатов сравнительных исследований в Москве и Казани. Доклад основан на результатах трехлетнего научного проекта по определению особенностей формирования российских мегаполисов.
Лекторий реализуется в рамках направления деятельности проектной группы «Центр Казани. Устойчивое развитие» по презентации и обсуждению исследований Казани казанскими учёными разных специальностей с широкой общественностью и экспертами.
Целью работы является способствование профессиональной рефлексии о процессах городского развития и повышение информированности горожан.Проект «Концепция устойчивого развития исторического поселения Казань» инициирован президентом республики с целью разработки единого видения и правил взаимодействия стейкхолдеров на территории исторического центра города.
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