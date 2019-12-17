XIV форум «Деловые партнеры Татарстана»

17-20 декабря 2019 года Всемирный конгресс татар проводит XIV Форум «Деловые партнеры Татарстана», в котором примут участие около 400 крупных татарских предпринимателей из 63 регионов Российской Федерации, 29 стран ближнего и дальнего зарубежья. В текущем году программа Форума будет проходить в Казани.

В рамках трехдневной программы форума для участников будут организованы поездки в промышленное предприятие POZIS (г. Зеленодольск), Фермерское хозяйство «Рамаевское» (Лаишевский район), индустриальный комплекс — Технополис «Химград» (г. Казань) и ОЭЗ «Иннополис». Посещение данных объектов промышленного назначения проводится с целью ознакомления с особенностями ведения бизнеса. 18 декабря в ГТРК «Корстон-Казань» состоится пленарное заседание форума «Деловые партнеры Татарстана». В работе пленарной части ожидается участие Президента РТ Р.Н. Минниханова.

Для предпринимателей предусмотрена и культурная программа: они посетят театр им. К.Тинчурина, где посмотрят вокально-хореографический спектакль «Голубая шаль» ансамбля танца «Казань», а также литературно-музыкальный концерт, приуроченный к 500-летию со дня рождения правительницы Казанского ханства Сююмбике, который состоится в Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая.

В заключительный день форума участники смогут прослушать лекцию В. В. Трепавлова, приуроченную к 750-летию образования Золотой Орды («Тюркский мир Евразии: поиск исторического законодательства») и принять участие в торжественной церемонии, посвященной старту празднования 100-летия ТАССР, которая состоится в Международном выставочном центре «Kazan Expo».