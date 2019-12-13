Фестиваль «Вместе медиа. Приволжье»

В Казани в рамках федерального проекта «Вместе медиа» пройдет трехдневный фестиваль для регионального медиасообщества.

Среди спикеров фестиваля:



Сергей Карпов — руководитель отдела специальных проектов портала «Такие дела»;

Надежда Папудогло — главный редактор «Мел»;

Александра Шурыгина — менеджер по работе с новыми медиа «Вконтакте»;

Сергей Сдобнов — литературный критик, куратор публичной программы кинотеатра «Пионер», поэт;

Вадим Колнобрыцкий — продюсер отдела по сбору и обработке информации в регионах РФ и СНГ телеканала «Россия 24» Ч1;

Юрий Федоров — радиоконсультант;

Анастасия Лобада — заместитель директора по цифровой стратегии «ИД Коммерсантъ»;

Иван Голунов — специальный корреспондент Meduza

и многие другие

Трехдневная программа фестиваля в Казани интересна как опытным медиа-менеджерам и профессиональным журналистам, так и студентам вузов. На круглых столах пройдет обсуждение актуальных тем: чем привлечь рекламодателя в условиях снижения бюджетов и какие новые инструменты управления позволяют эффективно организовать работу СМИ. Спикеры расскажут, как собрать уникальный материал для репортажей, делать топовые новости и превращать сухую статистику в увлекательные истории для массового читателя.

Отдельная площадка «УниверСити» будет полезна студентам журфаков, сотрудникам студенческих редакций и начинающим корреспондентам. Здесь можно познакомиться с известными ведущими, задать им свои вопросы, а также узнать о потенциальных работодателях.

Кроме того, в рамках фестиваля проходят региональные этапы двух конкурсов для журналистов — «Вместе медиа. Радио» и «Вместе медиа. Онлайн».

Проект «Вместе медиа» — ежегодная серия фестивалей для региональных медиасообществ. Проходит во всех федеральных округах России с заключительным праздником в Москве. Победители региональных конкурсов принимают участие в финале в апреле 2020 года.



В приволжском регионе для участия в фестивале «Вместе медиа» было представлено более 300 работ из редакций городов: Орск, Саратов, Киров, Пенза, Уфа, Йошкар-Ола, Нефтекамск, Ижевск, Нижний Новгород, Нижнекамск, Саратов, Самара, Пермь, Альметьевск, Глазов, Казань, Чебоксары, Ульяновск, Оренбург, Барыш, Тольятти, Сызрань, Стерлитамак, Нижегородская область, Дзержинск, Димитровград, Саранск, Отрадный.

Подробная программа фестиваля: http://vmestemedia.ru/ и по тел. + 7 499 551 57 00



Бесплатная регистрация: https://fnr.timepad.ru/event/1134105/

Место проведения:

13 декабря - Точка кипения, Петербургская ул, 52

14-15 декабря - КФУ, ул. профессора Нужина, 1/37

