Фестиваль «Вместе медиа. Приволжье»

В Казани в рамках федерального проекта «Вместе медиа» пройдет трехдневный фестиваль для регионального медиасообщества.
Среди спикеров фестиваля:
Трехдневная программа фестиваля в Казани интересна как опытным медиа-менеджерам и профессиональным журналистам, так и студентам вузов. На круглых столах пройдет обсуждение актуальных тем: чем привлечь рекламодателя в условиях снижения бюджетов и какие новые инструменты управления позволяют эффективно организовать работу СМИ. Спикеры расскажут, как собрать уникальный материал для репортажей, делать топовые новости и превращать сухую статистику в увлекательные истории для массового читателя.
Отдельная площадка «УниверСити» будет полезна студентам журфаков, сотрудникам студенческих редакций и начинающим корреспондентам. Здесь можно познакомиться с известными ведущими, задать им свои вопросы, а также узнать о потенциальных работодателях.
Кроме того, в рамках фестиваля проходят региональные этапы двух конкурсов для журналистов — «Вместе медиа. Радио» и «Вместе медиа. Онлайн».
Проект «Вместе медиа» — ежегодная серия фестивалей для региональных медиасообществ. Проходит во всех федеральных округах России с заключительным праздником в Москве. Победители региональных конкурсов принимают участие в финале в апреле 2020 года.
В приволжском регионе для участия в фестивале «Вместе медиа» было представлено более 300 работ из редакций городов: Орск, Саратов, Киров, Пенза, Уфа, Йошкар-Ола, Нефтекамск, Ижевск, Нижний Новгород, Нижнекамск, Саратов, Самара, Пермь, Альметьевск, Глазов, Казань, Чебоксары, Ульяновск, Оренбург, Барыш, Тольятти, Сызрань, Стерлитамак, Нижегородская область, Дзержинск, Димитровград, Саранск, Отрадный.
Подробная программа фестиваля: http://vmestemedia.ru/ и по тел. + 7 499 551 57 00
Бесплатная регистрация: https://fnr.timepad.ru/event/1134105/
Место проведения:
13 декабря - Точка кипения, Петербургская ул, 52
14-15 декабря - КФУ, ул. профессора Нужина, 1/37
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