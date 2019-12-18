18 дек 2019

Дискуссионный клуб «За кадром: кто готовит специалистов для промышленности 4.0»

Дискуссионный клуб «За кадром: кто готовит специалистов для промышленности 4.0»

18 декабря интернет-газета «Реальное время» проведет встречу с экспертами на тему «За кадром: кто готовит специалистов для промышленности 4.0».

Тезисы к обсуждению:

  • Где брать кадры для производств: баланс спроса и предложений
  • Портрет рабочего на производстве сегодня: как ручной труд трансформировался в интеллектуальный
  • Новые требования к качеству человеческих ресурсов: навыки и компетенции
  • Как меняются профессиональные стандарты и кто их меняет — предприятия или ВУЗы

Чтобы стать участником, пройдите простую форму регистрации на мероприятие. Участие бесплатное. Регистрация обязательна.

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