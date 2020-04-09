Первый всероссийский форум «Национальное развитие»

Татарстан станет площадкой для проведения Первого всероссийского форума «Национальное развитие». Мероприятие состоится 9-11 апреля 2020 года на территории международного выставочного центра «Казань Экспо» и инновационного города «Иннополис».



Ожидается, что участниками форума станут более 2000 человек из всех субъектов страны. Это руководители федеральных и региональных органов власти, органов местного самоуправления, представители общественных объединений, научных и других организаций. Планируется визит председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева.

В рамках форума пройдут более 30 панельных дискуссий и круглых столов. Участники подведут итоги реализации национальных проектов в 2019 году, презентуют успешные практики в виде выступлений и стендовых композиций.

В работе форума предполагается участие представителей федеральных и региональных органов власти, организаций, участвующих в реализации национальных и федеральных проектов, бизнеса, научного сообщества и общественных объединений.



В 2021 году форум «Национальное развитие» запланировано провести в Нижегородской области.