Ежегодная конференция о цифровых технологиях TAT.DIGITAL 2.0

В казанском IT-парке состоится ежегодная конференция о трендах digital-коммуникаций в государственных и корпоративных структурах.
Конференция призвана продемонстрировать возможности и инструменты по снижению имиджевых рисков и повышению лояльности в digital-среде для крупных промышленных предприятий и госорганов.
Спикерами конференции станут более 20 экспертов, среди которых:
Все спикеры имеют значительный опыт по повышению общественной роли и значимости в digital-пространстве, а также работе с собственной репутацией и формированию лояльности государственных и корпоративных структур.
Основными участниками конференции TAT.DIGITAL 2.0 станут представители крупных компаний/предприятий и государственных органов Республики Татарстан.
Полный список спикеров и регистрация — на сайте организаторов.
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