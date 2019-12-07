Ежегодная конференция о цифровых технологиях TAT.DIGITAL 2.0

В казанском IT-парке состоится ежегодная конференция о трендах digital-коммуникаций в государственных и корпоративных структурах.

Конференция призвана продемонстрировать возможности и инструменты по снижению имиджевых рисков и повышению лояльности в digital-среде для крупных промышленных предприятий и госорганов.

Спикерами конференции станут более 20 экспертов, среди которых:



Владислав Цыплухин, сооснователь и управляющий издательского дома «Комитет»;

Кермен Манджиева, советник в Правительстве Москвы, консультант по стратегическим коммуникациям;

Константин Сидорков, директор по стратегическим коммуникациям ВКонтакте;

Александр Володин, директор по развитию и стратегическому партнерству ОК.RU;

Александра Терентьева, начальник отдела по работе с социальными медиа ПАО «Северсталь».

Все спикеры имеют значительный опыт по повышению общественной роли и значимости в digital-пространстве, а также работе с собственной репутацией и формированию лояльности государственных и корпоративных структур.

Основными участниками конференции TAT.DIGITAL 2.0 станут представители крупных компаний/предприятий и государственных органов Республики Татарстан.



Полный список спикеров и регистрация — на сайте организаторов.