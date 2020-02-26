Конференция «Даунстрим Россия 2020»

Профессиональная международная площадка, которая ежегодно собирает 150+ руководителей ВИНК, генеральных директоров, технически руководителей НПЗ, ГПЗ, НХП, инициаторов инвестиционных проектов переработки нефти и газа, нефтегазохимии из России и СНГ, отраслевые регуляторно-надзорные органы, лицензиаров технологий производства, разработчиков, производителей и поставщиков оборудования, инжиниринговые и проектно-строительные компании, поставщиков услуг.
Мероприятие посвящено обсуждению крупнейших инвестиционных проектов строительства и модернизации производственных мощностей, а также возможностей повышения эффективности действующих предприятий нефтегазопереработки и нефтегазохимии.
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