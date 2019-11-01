29-ый Международный конвент фантастики, толкиенистики и ролевых игр «Зиланткон»

1 ноября в КДК им.Ленина стартует 29-ый Международный конвент фантастики, толкиенистики и ролевых игр «Зиланткон». В течение 4 дней конвента состоится более 250 мероприятий, в которых примут участие ролевики из разных регионов России, стран СНГ, а также Израиля, Палестины и др.

Все мероприятия будут разделены на 7 направлений. Обширной обещает быть музыкальная программа, в рамках которой запланированы традиционные концерты, мастер-классы от профессиональных музыкантов. Отдельный блок будет создан для начинающих музыкальных авторов и исполнителей различных мастер-классов — от азов стихосложения и постановки голоса до правильного продвижения и подбора площадок для выступлений. Помимо этого, будут организованы состязания начинающих певцов на «Менестрельнике», а музыкантов, уверенных в своих силах, ждет «Дуэльный клуб». В программе «Зилаткона» — концерт в честь 20-летия группы «Оргия Праведников». Всего на «Зилантконе» состоятся около 50 концертов.

Насыщенной будет и танцевальное направление, которое включает исторические и современные танцы, пышные балы и бесшабашные дискотеки, мастер-классы, где учат танцам самых разных эпох и стилей, танцевальные спектакли и многое другое. Кульминацией данного направления станет бал, посвященный эпохе Короля Артура. Организаторы приглашают казанцев и гостей города на бал «Предания Камелота» и отмечают, что перед балом состоятся два мастер-класса, на которых каждый сможет освежить в памяти или разучить танцы.

Традиционно участников и гостей «Зиланткон» окунет в мир платьев, грима и аксессуаров. В рамках костюмерной состоится конкурс костюмов, будет работать фешн-лаборатория, дамский салон и мастер-классы от стилистов. Среди них — мастер-класс мастера по прическам с 20-летним стажем, мастера по созданию цветов из фоамирана Светланы Костиной.

Помимо это большое внимание будет уделено спортивной составляющей. В этом году турнир по артистическому фехтованию получил статус Открытого кубка Республики Татарстан по артистическому фехтованию и стал официальным квалификационным турниром Федерации артистического фехтования России. Главным судьёй турнира станет признанный во всём мире теоретик, практик, один из основателей и гуру артфеха Алек Мовшович, а главным секретарем турнира — судья-арбитр Чемпионата России по артфехтованию, вице-президент Федерации артистического фехтования Виктор Лобанов.

Традиционно интересной будет программа площадок фантастиковедения, футурологии и ролевых игр, на которых пройдут более 40 лекций, семинаров и воркшопов на актуальные для общества темы, например, место игры в образовании.

«Зиланткон» — крупнейший в России ежегодный международный конвент любителей фантастики, толкинистики и ролевых игр. Впервые конвент проводился в 1991 году по инициативе казанского городского клуба любителей фантастики «Странники»; тогда он собрал около 70 человек из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и других городов.

Справочный телефон конвента — 8-965-583-11-04 с 9 до 20 ч.