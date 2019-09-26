26 сен 2019

Дискуссионный клуб "Налоговые преференции: польза или риск"

Дискуссионный клуб

26 сентября интернет-газета «Реальное время» проведет встречу с экспертами на тему «Налоговые преференции: польза или риск»

Тезисы к обсуждению:

  • Как государству стимулировать развитие промышленности в текущих экономических условиях
  • Инвестиционные вычеты: на что можно направить компенсацию предприятиям и кому она доступна?
  • Помощь государства: что нужно крупному бизнесу для развития?

Чтобы стать участником, пройдите простую форму регистрации на мероприятие. Участие бесплатное. Регистрация обязательна.

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Условия участия уточняйте по телефону 222-90-72 или по e-mail: pr@realnoevremya.ru

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