Дискуссионный клуб "Налоговые преференции: польза или риск"

26 сентября интернет-газета «Реальное время» проведет встречу с экспертами на тему «Налоговые преференции: польза или риск»
Тезисы к обсуждению:
Чтобы стать участником, пройдите простую форму регистрации на мероприятие. Участие бесплатное. Регистрация обязательна.
Условия участия уточняйте по телефону 222-90-72 или по e-mail: pr@realnoevremya.ru
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.