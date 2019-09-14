ИТ-фестиваль «Up!Date»

Ежегодный образовательный ИТ-фестиваль «Up!Date» пройдет 14 сентября в Горкинско-Ометьевском лесу. Событие под знаком «ИТ как искусство» традиционно соберет более 700 разработчиков, специалистов отрасли и всех заинтересованных в развитии soft-скиллов. Участников ждут знания о лучших практиках и трендах — от выбора актуальных технологий до методов развития и прокачки креативности.

Тематически «Up!Date» разделен на три секции: «Технологии», «Soft Skills» и «Мышление». Спикерами в этом году станут ведущие специалисты Яндекса, НИУ ВШЭ, Университета Иннополис, а также психологи, фасилитаторы и дизайнеры. Среди них: руководитель группы аналитики компании «Яндекс» Валерий Бабушкин, лидер сообщества «Аналитических игр в России и СНГ» Алексей Петров, преподаватель в бизнес-школе «ESIC» (Барселона) Антонина Серебрякова и др.

Помимо лекционной части гостей ждут в фан-зоне любимые настолки, фотозона, фудкорт, а также квиз нового формата, подробности которого гости узнают только на мероприятии.

Подробная информация об программе и регистрация на сайте