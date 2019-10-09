Форум FINOPOLIS 2019, Сочи

Форум, проводимый Банком России в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка, стал крупнейшей в стране площадкой для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе.

Ежегодно форум собирает около полутора тысяч участников из российских и зарубежных компаний, экспертов и представителей органов власти. Программа форума включает в себя выставочную зону, в которой лидеры рынка и молодые компании представляют свои достижения и планы в области финтеха, и конкурс финтех-стартапов. Также в рамках FINOPOLIS 2017 впервые прошел Молодежный день Fintech.

В деловой программе Форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2019 запланировано более 20 мероприятий. В рабочие дни Форума 10–11 октября пройдут 3 пленарные дискуссии и 17 секций, посвященных наиболее актуальным вопросам и трендам в отрасли, среди которых: платежные сервисы, блокчейн, кибербезопасность, применение квантовых технологий, бигтех, искусственный интеллект, использование облачных сервисов и другие, также состоятся партнерские круглые столы и открытые лекции.

Торжественное открытие Форума состоится 10 октября, в этот же день пройдут две пленарные дискуссии. На первой — «Регуляторный Fast track для финтеха» — обсудят конкурентоспособность банкинга и финтеха, международный опыт лицензирования в финтех, а также перспективы регулирования по видам деятельности. На второй — «Иммерсивный финтех: персональный опыт или его иллюзия?» — будут затронуты вопросы персонализации цифровых финансовых сервисов, возможности индивидуальных решений и платформ, а также тема лояльности.

Пленарная сессия второго дня деловой программы будет посвящена вопросам развития финансовых технологий до 2035 года, участники мероприятия попробуют предсказать вектор развития и обсудят, как изменится рынок труда и какие новые компетенции будут востребованы.

Также во второй день работы Форума на площадке «Открытая сцена» состоятся открытые лекции для гостей и участников Форума на актуальные темы инновационных финансовых технологий.

Важным направлением работы FINOPOLIS ежегодно становятся мероприятия для молодежи. В этом году 7–11 октября пройдут мероприятия Молодежной программы FINODAYS. Центральным событием FINODAYS станет Хакатон, в ходе которого студенческим командам будет предложено проработать решения кейсов от ведущих игроков финансового рынка в области финтех, платежных систем, создания чат-ботов, решений для страхового рынка и других. Кроме того, для участников запланированы мероприятия по прокачке soft skills и hard skills, воркшопы от ведущих игроков финансового рынка, нетворкинг-сессии и спортивно-развлекательные мероприятия. Все участники Молодежной программы смогут принять бесплатное участие в деловой программе FINOPOLIS 2019.

Подробности — на сайте мероприятия.

Организатор FINOPOLIS 2019 — Банк России.