Всероссийский Форум инвестиционных и финансовых советников ФИНСОВЕТ2020

С 24 по 26 октября 2019 года состоится знаковое объединяющее мероприятия для рынка финансового и инвестиционного консультирования России.

Программа Форума включает в себя пленарную и дискуссионную сессии на актуальные темы, сессию практических советов, готовых к внедрению, и работу специализированной выставки партнеров. Также в рамках форума пройдет Финальный этап отбора кандидатов на звание «Лучший финансовый советник года». Победителя выберут участники форума путем прямого голосования. Награждение лучших и вручение наград состоится на торжественном ужине по окончании программы делового дня.

К участию в Форуме приглашаются инвестиционные советники, консультанты по управлению личными финансами и финансовому планированию, профессиональные объединения и ассоциации, регулирующие государственные органы, профессиональные участники финансового рынка, страховые компании, банки и учебные центры.

Регистрируйтесь на сайте финсовет2020.рф и забронируйте для себя место на Форуме.

Финансовые советники приглашаются к участию в конкурсе «Лучший финансовый советник 2019». Если оказание консультационных услуг в сфере управления личными финансами, финансового планирования и инвестиций является вашей профессиональной деятельностью, подайте заявку на сайте ФИНСОВЕТ2020.РФ и примите участие в конкурсе. Финальный этап конкурса и награждение победителей состоится в день проведения Форума.

Организатор Форума: Ассоциация международных инвестиционных консультантов и советников (АМИКС). АМИКС — это профессиональное объединение финансовых советников, организатор учебных программ для финансовых советников, образовательных конференций по финансовой грамотности и профильных отраслевых мероприятий для профессиональных участников рынка инвестиционного и финансового консультирования.