Выставка «Интерпластика Казань 2019»

С 2 по 4 сентября 2019 года в ВЦ «Казанская ярмарка» пройдет 5-ая международная специализированная выставка пластмасс и каучука «Интерпластика Казань 2019».
Развитие нефтехимии и переработки пластмасс последовательно поддерживается правительством, а географическое расположение и уровень концентрации предприятий из всех сегментов переработки позволяет претендовать на статус уникальной информационной площадки.
«Интерпластика Казань» — это:
• 3 отраслевых мероприятия на одной площадке:
• Татарстанский Нефтегазохимический Форум
• Нефть. Газ. Нефтехимия
• GEO-КАЗАНЬ
• экспозиция в 3 павильонах и на открытой площадке общей площадью более 10 000 кв.м.;
• современные инновационные технологии и оборудование, новейшие разработки российских и зарубежных компаний;
• знакомство с последними тенденциями полимерного рынка, выявление дополнительных возможностей для развития сбытовых ниш и установление новых партнерских отношений.
Почему стоит посетить выставку?
Место проведения: ВЦ «КАЗАНСКАЯ ЯРМАРКА»
Татарстан, Казань, Оренбургский тракт, д. 8
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