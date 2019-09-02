Выставка «Интерпластика Казань 2019»

С 2 по 4 сентября 2019 года в ВЦ «Казанская ярмарка» пройдет 5-ая международная специализированная выставка пластмасс и каучука «Интерпластика Казань 2019».



Развитие нефтехимии и переработки пластмасс последовательно поддерживается правительством, а географическое расположение и уровень концентрации предприятий из всех сегментов переработки позволяет претендовать на статус уникальной информационной площадки.



«Интерпластика Казань» — это:



• 3 отраслевых мероприятия на одной площадке:

• Татарстанский Нефтегазохимический Форум

• Нефть. Газ. Нефтехимия

• GEO-КАЗАНЬ

• экспозиция в 3 павильонах и на открытой площадке общей площадью более 10 000 кв.м.;

• современные инновационные технологии и оборудование, новейшие разработки российских и зарубежных компаний;

• знакомство с последними тенденциями полимерного рынка, выявление дополнительных возможностей для развития сбытовых ниш и установление новых партнерских отношений.

Почему стоит посетить выставку?

На площадке мероприятия у посетителей будет возможность в короткие сроки ознакомиться с большим выбором современного оборудования; подобрать оборудование, технологии и услуги для развития, модернизации и оптимизации своего предприятия, а также найти бизнес-партнеров и сравнить условия сотрудничества с потенциальными поставщиками.

Место проведения: ВЦ «КАЗАНСКАЯ ЯРМАРКА»

Татарстан, Казань, Оренбургский тракт, д. 8