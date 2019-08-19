19 авг. 2019

Онлайн-конференция с управляющим операционным офисом «Казанский» банка «Открытие» Дамиром Габдулхаковым

Онлайн-конференция с управляющим операционным офисом «Казанский» банка «Открытие» Дамиром Габдулхаковым

19 августа на вопросы читателей интернет-газеты «Реальное время» ответит управляющий операционным офисом «Казанский» банка «Открытие» Дамир Габдулхаков.

Основные тезисы:

  • итоги работы банка «Открытие» в первом полугодии 2019 года;
  • планы развития банка «Открытие» в Татарстане;
  • тенденции рынка кредитования физических и юридических лиц и другое.

Задайте свой вопрос Дамиру Габдулхакову прямо сейчас, кликнув по ссылке.

Вопросы принимаются до 9 августа 2019 года.

Справка:

5 фактов о банке «Открытие»:

  • Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым банком.
  • Работает на финансовом рынке с 1993 года.
  • Развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также Private Banking.
  • В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта».
  • Региональная сеть банка насчитывает более 750 офисов в 70 регионов страны.

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