Онлайн-конференция с управляющим операционным офисом «Казанский» банка «Открытие» Дамиром Габдулхаковым

19 августа на вопросы читателей интернет-газеты «Реальное время» ответит управляющий операционным офисом «Казанский» банка «Открытие» Дамир Габдулхаков.
Основные тезисы:
Задайте свой вопрос Дамиру Габдулхакову прямо сейчас, кликнув по ссылке.
Вопросы принимаются до 9 августа 2019 года.
Справка:
5 фактов о банке «Открытие»:
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.