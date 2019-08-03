GAGARIN RUNWAY, Саратов

3 августа в Саратовской области состоится уникальное для российской истории массового бега спортивное мероприятие — забег по взлетно-посадочной полосе нового международного аэропорта «Гагарин».

Забег GAGARIN RUNWAY приурочен к открытию нового аэропорта, которое состоится 20 августа 2019 года. GAGARIN RUNWAY подарит вам незабываемые эмоции и международный уровень проведения!

На финишной прямой мы совершаем наш разбег перед взлетом. Всем любителям бега и авиации предоставляется возможность приобщиться к грандиозному свершению — уникальному авиационному забегу на территории аэропортового комплекса «Гагарин» за считанные дни до его ввода в эксплуатацию.

Организаторы GAGARIN RUNWAY — Управляющая компания «Аэропорты Регионов» при поддержке Правительства Саратовской области.

На выбор участников представлены три дистанции:

1500 м — средняя легкоатлетическая дистанция

3000 м — фирменная дистанция, равная длине новой взлетно-посадочной полосы

10 000 м — длинная легкоатлетическая дистанция для сильных духом

Старт забега в каждой дистанции производится одновременно.

Для каждого участника GAGARIN RUNWAY мы также приготовили стартовый комплект обеспечения, в который войдет футболка участника, номер и чип электронного хронометража. В день проведения забега для участников предусмотрена питьевая вода, а на длинной дистанции — точки питания с энергетическими закусками.

Обязательным условием для участия в GAGARIN RUNWAY является соблюдение пропускного режима, поэтому при регистрации необходимо вводить персональные данные: ФИО и дату рождения. К участию в забеге допускаются граждане РФ старше 18 лет, имеющие при себе паспорт, справку о состоянии здоровья (для дистанций 10 000 м). Болельщики допускаются в зону проведения мероприятия при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Подробности на сайте мероприятия