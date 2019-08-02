Пятый юбилейный «КазаньКрафтФест»

2 и 3 августа 2019 года в выставочном центре «Казанская Ярмарка» состоится пятый юбилейный фестиваль крафтового пивоварения «КазаньКрафтФест». Мероприятие объединит любителей пенного напитка, тату, мотошоу, стритфуд, электронную и рок музыку.

Соорганизаторами мероприятия выступают Ассоциация крафтовых пивоварен России Craft Depot, мероприятие проходит при поддержке Visit Tatarstan и Пивной ассоциации РТ.

С 2015 года этот крупный и яркий фестиваль объединяет профессионалов и ценителей крафтового пивоварения, раскрывая новые горизонты вкусов, и работает на популяризацию пивной культуры в России.

В этом году в КазаньКрафтФест примут участие 70 лучших российских и иностранных производителей пива, сидра и медовухи. Гости фестиваля продегустируют 200 сортов пивных напитков, навестят гастромаркет на 20 баров, отведают баварских колбасок, американских смоукеров с копченым брискетом и посетят уличные фуд-траки с мексиканской закуской.

На площадке фестиваля выступят лучшие рок группы и диджеи Поволжья, а хедлайнерами 3 августа станет легендарная панк-рок группа «Тараканы!» в сопровождении модного кантри-рэп дуэта «Заточка».

Партнерами фестиваля выступают мотоклубы и тату-студии, которые представят свои программы: шоу, конкурсы, выставка 100 классических мотоциклов.

Традиционно фестиваль будет насыщен не только дегустационной и развлекательной программой, но и деловыми мероприятиями на самые актуальные темы рынка, для проведения которых будут созданы лектории и зоны переговоров.

Для достижения максимального эффекта от фестиваля организаторы рекомендуют компаниям — участникам заранее списываться с барами Казани для проведения бизнес встреч.

Новости фестиваля доступны на портале ПРОФИБИР.

Билеты можно приобрести в барах Казани и онлайн.

Подробности на сайте мероприятия.

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