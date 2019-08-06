Двусторонние встречи деловых кругов Республик Татарстан и Саха (Якутия)

Торгово-промышленная палата Республики Татарстан организует двухсторонние встречи с представителями деловых кругов Республики Саха (Якутия), которые состоятся 6 августа 2019 года в 10:00 в Конгресс-зале ТПП РТ (г. Казань, ул. Пушкина, 18).

В состав делегации входят компании занимающиеся: розничная и оптовая торговля, растениеводство, социальное предпринимательство, производство мебели, изготовление корпусной мебели на заказ, бытовые услуги (химчистка).

Основная цель визита делегации налаживанием прямых деловых контактов, обмен опытом, знакомство с торгово-промышленным потенциалом Республики Татарстан, поиск потенциальных партнеров и поставщиков.

Координатором мероприятия от ТПП РТ является Первый заместитель Председателя –Директор Департамента развития и поддержки предпринимательства Торгово- промышленной палаты Республики Татарстан — Николаев Артур Сергеевич.

В случае заинтересованности направлять заявки по адресу эл.почты: dde@tpprt.ru, тел. для справок: 236-99-00, 236-54-15.

Подробности о мероприятии на сайте организатора.