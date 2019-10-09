Нефть. Газ. Хим 2019, Саратов

23-ья специализированная выставка «НЕФТЬ. ГАЗ. ХИМ. 2019» пройдет с 9 по 11 октября 2019 г., в Саратове, (Дворец спорта: ул. Чернышевского, 63).

Промышленный комплекс Саратовской области является ведущим в экономике Приволжского федерального округа. Среди многообразия отраслей выделяется производство и переработка нефтепродуктов.

В настоящее время активную добычу углеводородного сырья ведут 23 предприятия в пределах 21 муниципального района Саратовской области. Переработка нефтепродуктов представлена в области одним из старейших нефтеперерабатывающих российских предприятий «Саратовский НПЗ».

В связи с тем, что индекс промышленного производства в этой сфере показывает стабильный рост из года в год, промышленная выставка «НЕФТЬ. ГАЗ. ХИМ» показала свою востребованность среди экспертов области. Ведь на данной площадке есть возможность не только представить новейшие тенденции и технологии в нефтегазовой и химической отраслях для широкой аудитории специалистов, но и установить прямые деловые контакты, решить задачи по развитию бизнеса.

В 2019 году выставка «НЕФТЬ. ГАЗ. ХИМ» пройдет параллельно с выставкой «ТЕХНОЭКСПО» и «ЭНЕРГЕТИКА. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ» в рамках XI САРАТОВСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО ФОРУМА.

Объединение выставок позволяет участникам проекта наиболее эффективно представить свою продукцию и услуги, а актуальная деловая программа делает Саратовский Индустриальный Форум важнейшим событием отрасли региона.

Традиционно в Форуме принимают участие компании из различных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Посетительская аудитория составляет более 2000 специалистов отрасли, среди которых представители промышленных предприятий Саратовской области и других регионов.

Насыщенная культурная программа позволит Вам в неформальной обстановке пообщаться с коллегами по бизнесу, представителями государственных и общественных структур.