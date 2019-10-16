16 окт. 2019

ПРОМЭКСПО 2019, Волгоград

Всероссийская специализированная выставка-форум промышленных технологий ПромЭкспо, пройдет 17-19 октября 2019 года в Волгограде.

Основные направления экспозиции:

  • Металлургия. Металлообработка.
  • Сварка. Резка. Контроль.
  • Машиностроение. Станкостроение.
  • Энергетика. Энергосбережение.
  • Электроника. Электротехника.
  • Автоматизация. Приборостроение. Робототехника.
  • Подъемно-транспортное и складское оборудование.
  • Промышленная светотехника.
  • Нефтяная, газовая и химическая промышленность.
  • Строительство и эксплуатация объектов нефтяной, газовой и химической промышленности.
  • Метрологическое обеспечение производства.
  • Нанотехнологии в промышленности.
  • Промышленная безопасность. Инструмент. Спецодежда. Средства защиты.
  • Профессиональная подготовка. Повышение квалификации.

В программе выставки:

  • Заседание Координационного центра НП «Совет директоров предприятий и организаций Волгоградской области».
  • Торжественное собрание, посвященное Дню машиностроителя России
  • Семинары, конференции, круглые столы
  • Мастер-классы от компаний участников
  • Награждение участников дипломами и медалями выставки

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