Конференция «Нефтегазопереработка-2019», Москва

IX ежегодная конференция «Модернизация производств для переработки нефти и газа» (Нефтегазопереработка-2019) рассматривает вопросы модернизации нефтегазоперерабатывающих и нефтегазохимических мощностей, проблемы взаимодействия с лицензиарами, практика импортозамещения, современные модели управления инвестиционными проектами, стандарты и требования безопасности.
Ежегодная конференция «Нефтегазопереработка» помогает установить деловые контакты и взаимопонимание между заказчиками и подрядчиками.
Ключевые темы:
Круглые столы по видам оборудования: реакторы, колонное оборудование, насосно-компрессорное оборудование, печное оборудование, центробежные насосы, емкостное оборудование, аппараты воздушного охлаждения, трубопроводная арматура, теплообменное оборудование, КиП и автоматика, электротехническая продукция.
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