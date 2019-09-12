12 сент. 2019

Конференция «Нефтегазопереработка-2019», Москва

IX ежегодная конференция «Модернизация производств для переработки нефти и газа» (Нефтегазопереработка-2019) рассматривает вопросы модернизации нефтегазоперерабатывающих и нефтегазохимических мощностей, проблемы взаимодействия с лицензиарами, практика импортозамещения, современные модели управления инвестиционными проектами, стандарты и требования безопасности.

Ежегодная конференция «Нефтегазопереработка» помогает установить деловые контакты и взаимопонимание между заказчиками и подрядчиками.

Ключевые темы:

  • Обзоры нефтегазоперерабатывающей отрасли России
  • Монетизация газа
  • Переработка нефти
  • Ценообразование при строительстве объектов по схеме ЕРС. Российская и зарубежная практика
  • Интеграция нефтегазопереработки и нефтегазохимии
  • Внедрение цифровых решений на предприятиях нефтегазопереработки и нефтегазохимии
  • Требования MARPOL
  • Стратегии закупок оборудования при реализации инвестиционных проектов в России
  • Современные техника и технологии для нефтегазопереработки
  • Российские проектные организации и их роль в реализации проектов
  • Роль лицензиаров в выборе оборудования для нефтегазопереработки

Круглые столы по видам оборудования: реакторы, колонное оборудование, насосно-компрессорное оборудование, печное оборудование, центробежные насосы, емкостное оборудование, аппараты воздушного охлаждения, трубопроводная арматура, теплообменное оборудование, КиП и автоматика, электротехническая продукция.

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