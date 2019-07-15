Форум по развитию моногородов РФ, Тольятти

15 июля в технопарке в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» (Тольятти, Южное шоссе, д. 165) пройдет форум-совещание по развитию моногородов Российской Федерации, в котором примут участие Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, генеральный директор НО «Фонд развития моногородов» Ирина Макиева, главы моногородов Российской Федерации; руководители органов власти субъектов Российской Федерации, представители государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

Форум начнется с пленарного заседания по теме «Перспективы развития территорий с монопрофильной экономикой», на котором будут рассмотрены вопросы о новой Государственной программе «Развитие моногородов» и о том, какие инструменты поддержки видит регион в новой программе, о законодательном регулировании поддержки моногородов, о новых инструментах для устойчивого развития моногородов, о реализации национального проекта МСП в моногородах.