Открытие Фестиваля документального кино «Рудник», Свияжск

С 22 по 28 июля на острове Свияжск (Республика Татарстан) пройдет третий Международный фестиваль дебютного документального кино «Рудник». В конкурсную программу войдут фильмы режиссеров-дебютантов со всего мира. Призовой фонд — €1300. Также один из работ получит премию от анонимного критика — €200.

«Рудник» не ограничится только показами фильмов. В Свияжске будет работать лаборатория Школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова, в которой начинающие режиссеры смогут снять свои первые фильмы.



Для тех, кому интересен жанр документальной анимации, пройдут занятия программного директора Большого фестиваля мультфильмов Дины Годер и сценариста Александра Родионова. Результаты работы мастерских представят зрителям в последний день фестиваля. Прием в мастерские — по конкурсу, занятия бесплатные. В образовательную программу также войдут лекции, дискуссии и мастер-классы членов жюри. Их могут свободно посещать все, в том числе и зрители «Рудника».

Как и в предыдущий раз, фестиваль пройдет в 60 километрах от Казани — в Свияжске, на земле с большой историей, посреди Волги и Свияги с их невероятными пейзажами. На семь дней остров станет центром молодого документального кино со всего мира.



Арт-директор фестиваля — Марина Разбежкина, программный директор — Евгения Марченко. Фестиваль организован фондом «Живой город», центром современной культуры «Смена» и музеем-заповедником «Остров-град Свияжск» при поддержке Министерства культуры РТ, Польского культурного центра в Москве и благотворительного фонда «Достоинство».

Сайт фестиваля: rudnikfest.ru