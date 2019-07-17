Семинар Школы экспорта «Финансовые инструменты экспорта», Пермь

18-19 июля 2019 г. Центр поддержки экспорта Пермского края приглашает представителей предприятий Пермского края принять участие в образовательном семинаре по теме «Финансовые инструменты экспорта».

Организатор: АНО ДПО «Школа экспорта АО «Российский экспортный центр».

Об экспортном семинаре

Для получения максимальной выгоды от экспортной деятельности предпринимателям следует заранее продумать экономику внешнеторгового контракта. В семинаре на практических примерах показан порядок расчета стоимости экспортного контракта; представлены инструменты финансирования внешнеторговой сделки и алгоритм выбора наиболее релевантных из них с учетом условий экспортного контракта; проанализированы потенциальные финансовые риски, связанные с кредитованием иностранного покупателя, использованием различных методов платежей и работой зарубежных банков, и сформулированы этапы ведения переговоров с институтом государственной финансовой поддержки экспорта при запросе финансирования.

Зачисление кандидатов на обучение по указанному курсу осуществляется через портал Школы экспорта РЭЦ по следующему алгоритму:

1) Кандидат регистрируется по портале www.exportedu.ru (если ранее не был зарегистрирован);

2) Кандидат регистрируется на мероприятие, в соответствии с выбранным курсом. Регистрация на курс «Правовые основы экспорта» по ссылке https://exportedu.ru/events/1672

Для получение данной услуги каждому представителю субъекта МСП Пермского края необходимо заполнить и направить в адрес Центра следующие документы:

1) Заявка на получение услуги (Приложение №1 Порядка предоставления услуг);

2) Анкета СМСП ПК (Приложение №3 Порядка предоставления услуг). Приложение предоставляется 1 раз в год при отсутствии изменений у компании;

3) Полученная в электронном виде выписка из реестра СМСП ПК (формируется на сайте Федеральной налоговой службы — https://rmsp.nalog.ru/search.html).

Центр поддержки экспорта: тел.: +7 (342) 208-77-55, e-mail: info@perm-export.ru.