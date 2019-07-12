IT-конференция ULCAMP, Ульяновск

https://2019.ulcamp.ru/Конференция пройдёт с 12 по 14 июля на территории базы отдыха «Славянское подворье».

ULCAMP — это IT-конференция под открытым небом в самый разгар лета на берегу Волги.

Главная сцена, на которой выступают хедлайнеры конференции и докладчики, находится прямо на пляже, а еще несколько баркемпов рассредоточены по всей территории.

Основные темы: технологии, программирование, диджитал, e-commerce, маркетинг. IT разрастается и захватывает разные сферы — а вместе с этим и мы готовим новые темы для обсуждения.

Кроме привычных докладов, на ULCAMP появятся новые форматы: пресс-конференция, где можно будет пообщаться со спикерами, и ночь факапов (Fuckup Night), где известные предприниматели поделятся историями о своих провалах и неудачах.

Гордость конференции ULCAMP ее спикеры. В этом году с докладами выступят линейный руководитель Mail.ru Василий Сошников, генеральный директор онлайн-университета Skillbox Дмитрий Крутов, арт-директор Лайфхакера Александр Сомов, Senior Designer «Яндекс.Почты» Игорь Кулемза, руководитель горизонтали разработки Skyeng Алексей Катаев и многие другие. Весь перечень спикеров доступен по ссылке.

ULCAMP — это не только лекции, но и по-настоящему летний отдых: спорт, хорошая музыка и вкусная еда. Самые спортивные айтишники сразятся в традиционной спартакиаде, которую проводит MediaSoft. В этом году к классическому набору дисциплин Sport Fest — футболу, волейболу и стрельбе — добавятся командные соревнования по лазертагу.

Полная программа ULCAMP с расписанием лекций доступна на сайте конференции.

Организатор мероприятия — АНО «Ульяновский совет культивации интернет-технологий» в составе: ITECH.group, «Купи батон», Ecwid, Digital Zone, Mobirate, X-Cart, «Лайфхакер». Генеральный партнёр мероприятия — Future Business Rivals. Конференция проводится при поддержке Правительства Ульяновской области, а также Фонда развития IT Ульяновской области.