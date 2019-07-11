VIII Международный образовательный форум «Летний кампус Президентской Академии»

С 11 июля при поддержке Правительства Республики Татарстан 8-ой год подряд стартует масштабное образовательное мероприятие для социально активной студенческой молодежи. Форум продлится до 24 июля 2019 г.
Летний кампус Президентской Академии — уникальный ежегодный международный образовательный проект для молодежи, учебная программа которого состоит из лекций и интерактивных занятий с ведущими российскими и зарубежными учеными, государственными служащими и бизнесменами мирового уровня.
Проект создан по инициативе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, правительства Республики Татарстан. Миссией Кампуса стало создание условий для общения талантливых молодых людей и формирования нового поколения интеллектуальной элиты страны.
Программа Кампуса включает не только образовательную, но и обширную культурно-развлекательную программу. Для студентов проводятся экскурсии по достопримечательностям Республики Татарстан и столицы региона — Казани, игры, творческие конкурсы.
Тема Международного Летнего Кампуса Президентской Академии 2019 года: Innovations and Trends (Инновации и тренды).
Участниками Кампуса являются студенты из разных стран и городов. Работая в многонациональных командах, они приобретают и совершенствуют практические навыки проектной деятельности, а также развивают умения внедрения и разработки стратегического подхода к принятию решений.
Международный Летний кампус Президентской Академии — уникальный ежегодный международный образовательный проект для молодежи, учебная программа которого состоит из лекций, тренингов, семинаров, мастер-классов, вебинаров и интерактивных занятий с ведущими российскими и зарубежными учеными, государственными служащими и бизнесменами мирового уровня.
Международный Летний Кампус Президентской Академии, способствующий профессиональному и личностному росту учащихся, за относительно недолгий срок уже стал узнаваемым брендом, ведь это территория огромных возможностей для нового поколения интеллектуальной элиты.
Подробности на сайте мероприятия.
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