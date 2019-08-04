Молодежный туристический форум

Впервые на территории Российской Федерации в городе Великий Болгар, Республика Татарстан (объект списка Всемирного наследия ЮНЕСКО) с 4 по 9 августа 2019 года пройдет Молодежный туристический форум (далее: Форум) при поддержке Министерства по делам молодежи Республики Татарстан, официального туристического бренда «Visit Tatarstan» (Центр развития туризма Республики Татарстан), Академии творческой молодежи.

В Форуме примут участие более 450 участников со всей России и зарубежья в возрасте от 18 до 30 лет, а также 75 российских и иностранных спикеров, экспертов из разных сфер: туркомпаниии и туроператоры, ведущие медиа и трэвел-блогеры, инвесторы и ИТ-компании, представители HORECA и органов власти в сфере туризма, эксперты гостеприимства и профессиональные путешественники.

Основными задачами Форума являются развитие внутреннего туризма среди молодежи, поддержка молодых предпринимателей в сфере туризма, подготовка и обучение молодых журналистов и трэвел-блогеров по созданию качественного и интересного контента в сфере туризма и путешествий, создание новых проектов и событий по развитию территорий с целью привлечения туристического потока в малоизвестные туристические локации России.

Программа Форума включает в себя разные форматы вовлечения: лекции и мастер-классы, интерактивные сессии и практические занятия, open-air, квесты, фудкорты, флешмобы, а также будет построена по следующим направлениям:

Стартапы в сфере туризма и индустрии гостеприимства;

Медиа в туризме: интернет, СМИ и трэвел-блогинг;

Событийный туризм и развитие территорий.

По направлению «Стартапы в сфере туризма и индустрии гостеприимства» участники представляют свои проекты, которые уже находятся на стадии разработки. В ходе Форума пройдут образовательные тренинги и мастер-классы по тому, как можно усовершенствовать и оптимизировать продукт (образовательные партнеры — ИТ-Парк, Фабрика предпринимательства). По итогам участники презентуют свои стартапы жюри (инвесторы, ИТ-компании, травел-агентства) и лучшие смогут получить поддержку для дальнейшей реализации.

По направлению «Медиа в туризме: интернет, СМИ и трэвел-блогинг» участники являются начинающими блогерами и журналистами. В ходе образовательной программы проходят тренинги и мастер-классы по продвижению, подготовке контента и т.д. от практиков и медиа-представителей. В ходе форума участники получают задания для подготовки необычных травел-репортажей, по итогам лучшие (по оценке жюри) получают возможность публикации/написания репортажей совместно с медиа-изданиями (информационные партнеры) и памятные призы.

По направлению «Событийный туризм и развитие территорий» участники — начинающие ивенторы и креативные менеджеры. В ходе образовательной программы проходят тренинги и мастер-классы по развитию территорий, организации мероприятий, фестивалям. Участники получают кейсы из разных аспектов туризма (ночная индустрия, эко-туризм, зимние развлечения и т.д.). По оценке жюри лучшие получают путевки и также стажировки в компаниях.

Кроме основной программы запланированы сессии по трендам в туризме, историям успеха конкретных компаний и людей, лайфхакам как открыть свое дело и проект.

С участниками Форума планируется взаимодействие и по итогам мероприятия: привлечение к партнерским проектам по продвижению и событийному менеджменту в течение года