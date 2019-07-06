Заплыв на открытой воде SVIYAGA SWIM-2019

Уже во второй раз самое живописное и удивительное место Республики Татарстан, остров-град Свияжск, примет участников соревнований по плаванию на открытой воде «SVIYAGA SWIM — 2019». Этим отважным людям предстоит на выбор проплыть 1,5 км или 3,5 км.

Несмотря на возраст и дистанцию, каждый, кто преодолеет ее, получит заветную медаль финишера!

Расписание

4 июля 2019 года (г.Казань, ул.Петербургская, д.9, 3 этаж, офис TIMERMAN)

15:00-20:00 — Время работы ЭКСПО, регистрация новых участников и

выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам.

6 июля 2019 года

08:00 — Начало выдачи стартовых пакетов зарегистрированным участникам,

работы раздевалок и камер хранения.

09:20 — Открытие транзитной зоны для участников 3,5 км.

09:30 — Старт на 3,5 км.

12:00 — Награждение победителей и призеров в абсолютном первенстве на

дистанции 3,5 км.

13:15 — Закрытие финиша на дистанции 3,5 км.

13:45 — Открытие транзитной зоны для участников 1,5 км.

14:00 — Старт на дистанции 1,5 км.

14:15 — Награждение победителей и призеров в возрастных категориях на

дистанции 3,5 км.

15:10 — Награждение победителей и призеров в абсолютном первенстве на

дистанции 1.5 км.

15:40 — Закрытие финиша на 1.5 км.

*время стартов может быть изменено