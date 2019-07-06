Заплыв на открытой воде SVIYAGA SWIM-2019

Уже во второй раз самое живописное и удивительное место Республики Татарстан, остров-град Свияжск, примет участников соревнований по плаванию на открытой воде «SVIYAGA SWIM — 2019». Этим отважным людям предстоит на выбор проплыть 1,5 км или 3,5 км.
Несмотря на возраст и дистанцию, каждый, кто преодолеет ее, получит заветную медаль финишера!
4 июля 2019 года (г.Казань, ул.Петербургская, д.9, 3 этаж, офис TIMERMAN)
15:00-20:00 — Время работы ЭКСПО, регистрация новых участников и
выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам.
6 июля 2019 года
08:00 — Начало выдачи стартовых пакетов зарегистрированным участникам,
работы раздевалок и камер хранения.
09:20 — Открытие транзитной зоны для участников 3,5 км.
09:30 — Старт на 3,5 км.
12:00 — Награждение победителей и призеров в абсолютном первенстве на
дистанции 3,5 км.
13:15 — Закрытие финиша на дистанции 3,5 км.
13:45 — Открытие транзитной зоны для участников 1,5 км.
14:00 — Старт на дистанции 1,5 км.
14:15 — Награждение победителей и призеров в возрастных категориях на
дистанции 3,5 км.
15:10 — Награждение победителей и призеров в абсолютном первенстве на
дистанции 1.5 км.
15:40 — Закрытие финиша на 1.5 км.
*время стартов может быть изменено
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.