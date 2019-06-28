III Лесной форум, Киров

Лесной форум состоится 28 и 29 июня, он включает деловую и развлекательную части.

Деловая часть форума пройдет на площадке Вятского государственного университета. Форум откроется 28 июня в 10 часов с пленарного заседания, где будут рассмотрены доклады об основных векторах развития лесного сектора Кировской области, а также о контроле в сфере оборота древесины.

Традиционно форум станет площадкой для диалога предпринимателей, органов власти и федеральных структур и расширения рынков сбыта и экспортного потенциала лесной продукции. Ведущие предприниматели региона обсудят актуальные вопросы деревянного домостроения, а архитекторы представят проекты социальных объектов физкультурно-оздоровительных комплексов, фельдшерско-акушерских пунктов и школ, основным материалом строительства которых является лес.

На форум заявлено 75 спикеров. В этом году министерство ставит перед собой задачу рассказать о том, как сделать бизнес в лесной сфере прозрачным. По итогам деловой части участники форума утвердят резолюцию, которую направят в органы власти различного уровня для использования в работе.

Лесной форум — мероприятияне только для специалистов лесной сферы, но и жителей и гостей города. В течение двух дней на Театральной площади пройдет выставочная экспозиция специализированной противопожарной, лесозаготовительной и лесокультурной техники, проектов деревянного домостроения, оборудования и инструмента, а также автомобилей, снегоходов, вездеходов и другой техники, используемой в лесу.

28 июня, в первый день форума, на главной площади Кирова состоится открытие конкурса профессионального мастерства в сфере лесного хозяйства среди пожарных «Лучший по профессии», а также конкурса «Оператор лесозаготовительной техники», в котором примут участие операторы лесозаготовительных машин «Форвардер».

В ходе второго дня форума, 29 июня, с 12 часов кировчане и гости города смогут посетить мастер-классы добровольной пожарной дружины, общественных лесных инспекторов, узнать о работе специалистов, изучающих жизнь животных и птиц. Зрелищным мероприятием станет мастер-класс по выпиливанию парковых скульптур бензопилами.

В рамках развлекательной части форума на Театральной площади запланирована работа выездных пунктов общественного питания, выставка-продажа посадочного материала лесных, садовых и декоративных деревьев и кустарников, народных промыслов и продукции пчеловодства. Для зрителей организована концертная программа, будет работать детский игровой городок.

Источник: сайт правительства Кировской области