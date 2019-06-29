Образовательный ИТ-проект Panda Meetup, Тольятти

29 июня в Тольятти (Южное шоссе, 165, технопарк «Жигулевская долина») соберутся ведущие ИТ-специалисты, чтобы обсудить особенности и сложности Agile-трансформаций в компаниях. Более 100 руководителей компаний, менеджеров, разработчиков, инженеров качества обсудят настраивание процессов в компаниях так, чтобы компании были эффективнее, а люди в них счастливее. С докладами выступят эксперты из таких компаний, как SkyEng (Москва), Рег.ру (Самара), Netcracker (Тольятти).
Это уже 21-е мероприятие в рамках образовательного проекта для ИТ-специалистов Panda Meetup. Проекту в июне исполнился год. За это время организаторы провели мероприятия в Москве, Самаре, Саратове, Пензе, Ульяновске, Тольятти.
Panda Meetup — это не только полезная информация от ведущих специалистов в отрасли, но возможность и лично с ними пообщаться за рамками докладов.
Регистрация на мероприятие по ссылке.
г. Тольятти, Южное шоссе, 165.
Технопарк Жигулевская долина
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