Образовательный ИТ-проект Panda Meetup, Тольятти

29 июня в Тольятти (Южное шоссе, 165, технопарк «Жигулевская долина») соберутся ведущие ИТ-специалисты, чтобы обсудить особенности и сложности Agile-трансформаций в компаниях. Более 100 руководителей компаний, менеджеров, разработчиков, инженеров качества обсудят настраивание процессов в компаниях так, чтобы компании были эффективнее, а люди в них счастливее. С докладами выступят эксперты из таких компаний, как SkyEng (Москва), Рег.ру (Самара), Netcracker (Тольятти).

Это уже 21-е мероприятие в рамках образовательного проекта для ИТ-специалистов Panda Meetup. Проекту в июне исполнился год. За это время организаторы провели мероприятия в Москве, Самаре, Саратове, Пензе, Ульяновске, Тольятти.

Panda Meetup — это не только полезная информация от ведущих специалистов в отрасли, но возможность и лично с ними пообщаться за рамками докладов.

Регистрация на мероприятие по ссылке.

г. Тольятти, Южное шоссе, 165.

Технопарк Жигулевская долина